L'oroscopo di martedì 29 ottobre, Vergine: serata indimenticabile

Cosa ci aspetta martedì 29 ottobre secondo lo Zodiaco.



Ariete - È tempo di rimboccarsi le maniche e andare dritti all'obiettivo professionale. In amore continuate ad essere ancora sospettosi.



Toro - Si realizzerà presto un progetto di lavoro nel quale avete investito tutte le vostre energie. Una sorpresa negli affari



Gemelli - È necessario mantenere un certo self control: soprattutto se vi trovate in un'emergenza nel lavoro. Reazioni impreviste in amore



Cancro - Le vostre felici intuizioni vi aiuteranno a risolvere un delicato problema di lavoro.



Leone - Fate bene i vostri conti prima di accettare nel lavoro un cambiamento di rotta. Cercate di frequentare nuovi amici e gente allegra



Vergine - L'impostazione del vostro lavoro può sicuramente essere modificata in meglio: pensateci. Serata indimenticabile



Bilancia - Le vostre iniziative di lavoro dovranno essere rallentate: ci sono delle emergenze da superare. In amore il sesto senso non vi guida



Scorpione - Non scoraggiatevi se il lavoro non ha dato finora i risultati sperati: presto avrete una rivincita. Un amore va avanti tra alti e bassi



Sagittario - Nel lavoro la guerra alla concorrenza la si dichiara quando si ha qualche probabilità di vincere. In amore impegnatevi di più.



Capricorno - Se avrete coraggio e pazienza vedrete notevoli cambiamenti nella vostra attività professionale. Nei rapporti affettivi seguite l'istinto.



Acquario - Nel lavoro le circostanze vi faranno fare un passo avanti nella direzione sperata. Relazioni sociali poco stimolanti

