L'oroscopo di mercoledì 26 febbraio, Leone: l'amore procede alla grande

La giornata segno per segno. Leone: l'amore procede alla grande

Ariete - Nei rapporti di affari imparate a essere diplomatici se volete ottenere migliori risultati. Un amore altalenante.

Toro - Un superiore vi tiene d'occhio per capire se può affidarvi un incarico delicato. In amore cercate di non perdere il controllo.

Gemelli - Giornata lavorativa frenetica e stressante, ma alla fine avrete combinato parecchie cose buone. In amore usate la dolcezza, di solito funziona.

Cancro - Cominciate a sperimentare le vostre reali capacità professionali mettendo nel conto qualche rischio. Cercate di superare le incomprensioni in amore.

Leone - Guardate con un occhio più attento la situazione per capire in che direzione andare nel lavoro. L'amore procede alla grande.

Vergine - Non vi mancano né la volontà né la grinta indispensabili per realizzare grandi cose nel lavoro. Ma non bruciate le tappe. Bene gli affetti.

Bilancia - Oggi con tutta la buona volontà faticherete un po' a rispettare il piano di lavoro: sono sorti nuovi ostacoli. L'amore vi da' alla testa.

Scorpione - Avete dato una svolta alla vostra attività e ora vi conviene andare fino in fondo. Difficoltà con un Sagittario.

Sagittario - Non rifiutate nel lavoro l'aiuto di una persona dinamica e molto preparata. Un amore altalenante vi tiene sempre in ansia.

Capricorno - State facendo delle esperienze faticose ma utili per il vostro futuro professionale. Faticoso equilibrio sentimentale.

Acquario - Nella professione non sprecate tutte le vostre energie muovendovi in troppe direzioni. In amore cercate sempre storie effimere.

Pesci - Nel lavoro vi conviene attenervi al programma prefissato per evitare spiacevoli sorprese. Fidatevi meno dell'altro sesso.

