L'oroscopo di martedì 25 agosto. Capricorno: in amore siete troppo esigenti

Ariete - Il mondo che ruota attorno al vostro lavoro è pieno di opportunità. Niente fretta, l'amore arriverà.

Toro - Dovete essere più ottimisti e troverete il modo per raggiungere gli obiettivi. Un rapporto duraturo.

Gemelli - Non pensate di poter ottenere miglioramenti senza impegnarvi. Grandi perplessità in amore.

Cancro - Anche il più piccolo errore può compromettere lavoro di mesi. Una nuova storia vi dà la carica.

Leone - Non cercate di strafare in campo professionale. Possibili incomprensioni in amore, state in allerta.

Vergine - Un progetto di lavoro nel cassetto potrà realizzarsi. In amore state razionalizzando troppo.

Bilancia - La giornata odierna si profila positiva e costruttiva. Conflitti emotivi turbano un rapporto di coppia.

Scorpione - Frenate l'impulsività se non volete compromettere il lavoro. In amore non scoprite le carte.

Sagittario - Molta energia vi farà superare gli ostacoli nel lavoro. Un rapporto affettivo va consolidandosi.

Capricorno - Oggi vi sentite intraprendenti e pieni di idee. In amore siete troppo esigenti.

Acquario - Buone premesse per recuperare il terreno perduto. Pericolosa indecisione in amore.

Pesci - Piccoli passi avanti nella carriera: evitate però distrazioni. Interessanti incontri sentimentali.

