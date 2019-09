L'oroscopo di martedì 24 settembre, Toro: in amore state giocando con il fuoco

Cosa ci aspetta martedì 24 settembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Sforzatevi di coltivare le relazioni sociali: potrebbero aprirvi nuove strade negli affari. Nei rapporti d'amore siete vincenti.

Toro - Riuscirete a portare avanti un programma di lavoro a lungo rimandato: poi vi sentirete soddisfatti. In amore state giocando con il fuoco.

Gemelli - Presto potrete approfittare di un'occasione per farvi avanti nel lavoro. Non buttatela via. In amore la vostra superficialità compromette tutto.

Cancro - Avete la possibilità di realizzare ottime cose nel lavoro e solo grazie ai vostri meriti. In amore s'impone un comportamento meno ambiguo.

Leone - Nella vostra professione potete raggiungere alte vette, ma non dovete dimenticare la diplomazia. In amore giocate a carte scoperte

Vergine - La vostra giusta ambizione vi consentirà di raggiungere le massime vette nella professione. Anche in amore ci vuole tenacia.

Bilancia - Scegliete con molta attenzione il settore nel quale investire le vostre energie professionali. In amore non avete motivo di stare sulle difensive.

Scorpione - Giornata abbastanza fortunata per le questioni di lavoro: fate in modo da non sbagliare i prossimi passi. Un amore bello vi sembra quasi irreale.

Sagittario - Grazie all'intuito eccezionale riuscirete a muovervi nella direzione giusta negli affari. Vi affascinano solo le persone enigmatiche.

Capricorno - Se non imparerete a organizzarvi meglio nella professione finirete con l'essere dispersivi. In amore dovrete tornare sui vostri passi.

Acquario - Usate la dialettica ma anche la diplomazia nelle complesse trattative professionali in corso. In amore armatevi di pazienza e comprensione.

Pesci - Ambizione e costanza vi aiuteranno nel lavoro a fare considerevoli progressi in tempi contenuti. Confusione pericolosa in amore.

