L'oroscopo di martedì 23 luglio: Leone, allegria con gli amici

La giornata segno per segno

Ariete - Una serie di felici circostanze vi permetterà di recuperare il tempo perduto nel lavoro. In amore vi conviene cambiare strategia

Toro - Per mancanza di tempestività rischiate di perdere una buona occasione per mettere in evidenza le vostre doti lavorative. Rapporti d'amore intensi.

Gemelli - Usate la dialettica ma anche la diplomazia nelle complesse trattative professionali in corso. In amore armatevi di pazienza e comprensione.

Cancro - È questo proprio il periodo giusto per rilanciare nel lavoro chiedendo un incarico di prestigio. In amore potete fare di più.

Leone - Nel lavoro anche se siete certi di essere nel giusto non è un buon motivo per puntare i piedi senza un pò di diplomazia. Serata allegra con gli amici.

Vergine - Non è il caso di rimpiangere quella che vi sembra un'occasione perduta nel lavoro: non lo era. Siete intrappolati nell'amore

Bilancia - Nel fare delle scelte di campo nella professione bisogna essere un po' lungimiranti. In amore migliora la comunicazione.

Scorpione - Dopo un periodo incerto nel lavoro vi conviene ripartire con maggiore convinzione. Scoprirete delle affinità con una persona conosciuta da poco.

Sagittario - Evitate atteggiamenti di sfida anche se avete ragione: i superiori vanno trattati con diplomazia. In amore avete molto fiuto

Capricorno - Non vi scoraggiate per piccoli insuccessi professionali: sforzatevi di guardare avanti e fare meglio. Nuovi orizzonti sentimentali.

Acquario - Sentite il bisogno di fare qualcosa di nuovo, di davvero importante nella professione. Conviene riflettere bene. In amore siete ancora prevenuti

Pesci - Negli affari vi state comportando in modo troppo disinvolto: rischiate di fare un brutto scivolone. L'amore va conquistato giorno per giorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata