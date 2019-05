L'oroscopo di martedì 21 maggio: Gemelli, in amore dovete dare di più

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Persone autorevoli vi stimano e vi proteggono e gli affari andranno a gonfie vele. Sentimenti esaltanti.

Toro - Nel settore professionale dopo un periodo di totale routine siete lanciati verso nuove mete. Il cuore vi gioca brutti scherzi.

Gemelli - Una persona influente appoggerà le vostre legittime ambizioni professionali. In amore cercate di dare di più.

Cancro - Per poter affrontare delicate transazioni di affari dovete scegliere il momento migliore: vigilate. Tempi lunghi per un amore che sta sbocciando.

Leone - La situazione nel lavoro è delicata e complessa: vi conviene stare un attimo a guardare. Serata felice.

Vergine - Non siete fatti per intrighi e compromessi: nel lavoro vi farete avanti solo grazie alle vostre qualità. Vita affettiva sempre più intensa.

Bilancia - Un vostro atteggiamento arrogante nella professione potrebbe danneggiarvi: frenatevi in tempo. Una persona non fa per voi.

Scorpione - Nei rapporti professionali siete molto agguerriti ma conviene giocare d'astuzia. In amore non siate precipitosi.

Sagittario - Qualcuno cercherà di mettere in discussione il vostro operato professionale: potete tenergli testa. Sarete vittime di un colpo di fulmine.

Capricorno - Siete molto abili nel condurre le trattative di affari, ma l'eccessiva sicurezza potrebbe danneggiarvi. In amore il dolce e l'amaro si alternano.

Acquario - Nel lavoro fate un passo alla volta, senza mai indietreggiare di fronte agli ostacoli. Il successo arriverà. Chiarite un equivoco con il partner.

Pesci - Belle soddisfazioni nel campo professionale vi faranno dimenticare gli ostacoli che avete dovuto superare. Tenete il partner sempre sulla corda.

