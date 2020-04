L'oroscopo di martedì 21 aprile, Toro: serenità ritrovata in amore

La giornata segno per segno

Ariete - La vostra abilità dialettica sarà l'arma che vi aiuterà a fare una rapida carriera. Incontro folgorante in serata?

Toro - Prima di lanciarvi in un'iniziativa di lavoro ambiziosa, sull'onda dell'entusiasmo, conviene valutare i rischi. Serenità ritrovata in amore.

Gemelli - Grazie alla vostra lucidità di pensiero e all'esperienza accumulata potrete organizzare bene i vostri affari. In vista gioie per il vostro cuore.

Cancro - Frenate nervosismo e irascibilità se volete prendere le decisioni giuste nel lavoro. Il vostro cinismo in amore subirà un duro colpo.

Leone - Non fatevi coinvolgere nelle polemiche e nelle discussioni nel lavoro, tirate dritto. Non è con le ripicche che potete riprendere le redini in amore.

Vergine - Nel lavoro state investendo bene le vostre energie. In amore non date mai niente per scontato, sarebbe un grosso errore.

Bilancia - Una soddisfazione pienamente meritata e nuovi guadagni vi attendono nel mondo degli affari. Tira e molla in amore: ma quanto potete andare avanti così?

Scorpione - Cercate di non sottrarvi ai pressanti impegni di lavoro: i superiori contrano sulla vostra serietà. In amore potete pretendere di più.

Sagittario - Avete parecchie buone carte in mano nel lavoro, ma dovete imparare a giocarle bene. In amore il tira e molla sta diventando snervante.

Capricorno - Con l'esperienza e la determinazione che avete acquisito nulla sarà impossibile nel lavoro. Vita affettiva burrascosa.

Acquario - Nel lavoro non fatevi coinvolgere in una sterile discussione: andate per la vostra strada fino alla meta. In amore c'è aria di burrasca.

Pesci - Nella vostra attività non fate nessun passo senza averne prima valutato le conseguenze. In amore avete parecchie chance: non sprecatele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata