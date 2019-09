L'oroscopo di martedì 1 ottobre, Acquario: in amore non perdete la testa

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta martedì 1 ottobre secondo lo Zodiaco:

Ariete - Avrete modo di organizzare con maggiore autonomia il vostro lavoro dopo l'arrivo di un capo più elastico. In amore non siete affidabili.

Toro - Mantenendo la lucidità mentale riuscirete a trovare soluzioni fortunate in un'emergenza di lavoro. In amore dovrete correre qualche rischio.

Gemelli - Cercate di vincere la pigrizia e gettatevi anima e corpo in un'iniziativa di lavoro ambiziosa. In amore splende il sole

Cancro - Studiate bene le prossime mosse: la situazione nel lavoro è piuttosto ingarbugliata. In amore siete troppo esigenti.

Leone - Da una situazione lavorativa complicata potrete trarre anche qualche vantaggio: usate il vostro fiuto. Momento esaltante in amore.

Vergine - Oggi nel lavoro c'è un clima molto stimolante: sarebbe un peccato non farne tesoro. In amore siete pieni di dubbi, prendetevi una pausa.

Bilancia - La vostra posizione nell'azienda in cui lavorate si sta lentamente consolidando: continuate così. Storia d'amore da vivere fino in fondo

Scorpione - Gestite con maggiore saggezza le vostre qualità professionali e soprattutto frenate l'impazienza. A piccoli passi verso l'amore

Sagittario - Un affare non si concluderà, malgrado il vostro impegno. Non scoraggiatevi verranno occasioni migliori. In amore siete troppo superficiali.

Capricorno - Nel lavoro vivete un momento di grande incertezza, ma vi consentirà di crescere. Distrazioni sentimentali deludenti

Acquario - Qualche imprevisto può rallentare la scalata al successo professionale, non bloccarla. In amore non perdete la testa

Pesci - Le circostanze incalzano e non potete ignorare che avete da risolvere parecchi problemi di lavoro. In amore ci vuole una svolta



