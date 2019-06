L'oroscopo di martedì 18 giugno: Ariete, in amore cogliete l'attimo

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - Sul lavoro le cose procedono in maniera confusa e vi conviene muovervi con molta prudenza. In amore cogliete l'attimo.

Toro - La cosa peggiore che potete fare nel lavoro è agire con impulsività: rischiate gravi passi falsi. Un flirt non è vero amore.

Gemelli - Avete coraggio, intelligenza ed esperienza: non indugiate oltre e date una svolta al lavoro. I sentimenti vanno approfondendosi.

Cancro - Non fate che le divergenze di vedute compromettano i rapporti con i collaboratori. Pericolosa crisi di gelosia.

Leone - Avete preso un impegno con i superiori e ora non potete tirarvi indietro. State trascinando una relazione inconsistente.

Vergine - Date maggiore spazio alle nuove iniziative professionali: il momento vi è favorevole. Piacevoli sorprese in amore.

Bilancia - Pretendete il massimo della collaborazione da chi vi sta accanto negli affari. Non contate troppo su uno Scorpione.

Scorpione - Nel settore professionale sono in arrivo buone notizie: sfruttarle al meglio dipenderà solo da voi. Momento magico per i sentimenti.

Sagittario - State cominciando ad ottenere grosse soddisfazioni nel campo del lavoro. Uno Scorpione vi invia segnali contraddittori.

Capricorno - I tempi sono maturi per tentare di sfondare nella professione: presto si presenterà una buona occasione. In amore frenate la gelosia.

Acquario - Il vostro ottimismo si rifletterà sul lavoro e vi permetterà di fare notevoli progressi. In amore tenete a freno la gelosia.

Pesci - Un nuovo progetto di collaborazione parte bene: non avete motivo per essere pessimisti. In amore occorre una verifica.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata