L'oroscopo di martedì 18 febbraio, Scorpione: non accettate compromessi in amore

Ariete - Nei rapporti di lavoro le difficoltà saranno presto superate. L'amore però vi procura parecchi grattacapi.

Toro - Attenzione ai passi falsi negli affari: rischiate di rimanere con un pugno di polvere in mano. Aumenta il feeling in amore.

Gemelli - Guardatevi intorno ma soprattutto cercate di tenere sotto controllo la situazione nel lavoro. In amore è tempo di cambiare tattica

Cancro - Nulla si oppone al vostro successo ma dovete fare affidamento solo sulle vostre forze. Poi sarete soddisfatti. L'amore è un gioco al massacro.

Leone - Con pazienza e fiducia in voi stessi riuscirete a raggiungere un risultato importante nel lavoro. In amore avete una sensazione di vuoto

Vergine - Cercate degli alleati o dei soci per portare avanti un ambizioso progetto professionale. In amore fate qualche concessione.

Bilancia - Sul piano professionale siete ancora condizionati da un errore del passato, ma vi conviene sfruttare l'intuito per sbloccarvi. Affetti altalenanti.

Scorpione - Non sottovalutate l'importanza di certi segnali che arrivano dal settore in cui lavorate, anzi correte ai ripari. Non accettate compromessi in amore.

Sagittario - Felici occasioni per farvi notare dai superiori che vi concederanno maggiore autonomia decisionale. Incontro elettrizzante in serata.

Capricorno - La giornata è dominata da influssi positivi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro: approfittatene. Nuove interessanti conoscenze

Acquario - Prefiggetevi un obiettivo preciso nel lavoro e andate avanti spediti. La situazione sentimentale è piuttosto complessa, ma non può durare a lungo.

Pesci - Dopo un periodo nel complesso negativo per i vostri affari arrivano i primi segnali incoraggianti. Non trascurate la persona amata, non lo merita.

