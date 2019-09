L'oroscopo di martedì 17 settembre, Bilancia: in amore non scegliete al primo incontro

Cosa ci aspetta martedì 17 settembre secondo lo Zodiaco

Ariete - Alle volte per raggiungere l'obiettivo professionale non c'è altro da fare che rischiare. Un amore tormentato

Toro - Cercate di individuare in quale direzione dovete orientare la professione e applicatevi. Feeling sempre più intenso.

Gemelli - Moderate il vostro spirito di ribellione se volete fare una buona impressione sui superiori. Scelte difficili in amore.

Cancro - La situazione nel lavoro è piuttosto ingarbugliata e complessa: ci vogliono pazienza e ponderazione. L'amore vi dà una grande gioia.

Leone - Il vostro obiettivo per il momento deve essere quello di consolidare la vostra posizione professionale. Vivete un momento di grande passione.

Vergine - Dovete essere più convincenti se ci tenete ad ottenere dai superiori un incarico prestigioso. In amore non mostratevi troppo coinvolti

Bilancia - Qualcuno tenterà di ostacolare i vostri progetti di lavoro, ma riuscirete a bloccarlo in tempo. In amore non scegliete al primo incontro.

Scorpione - Piuttosto vantaggiosa la situazione economica, ma non per questo dovete lanciarvi in iniziative a rischio. Confusione in campo sentimentale.

Sagittario - Un avvenimento imprevisto porterà un pò di confusione nella vostra attività: vi riprenderete in fretta. In amore siete irresistibili.

Capricorno - Avete ottime carte in mano nella professione, ma la cosa importante è saperle giocare al meglio. In amore state solo rinviando una decisione inevitabile.

Acquario - Buttatevi dietro le spalle le delusioni nel lavoro: è il momento di reagire e cercare di fare centro. Una serata indimenticabile.

Pesci - Le vostre pretese nel lavoro sono giustificate: non dovete accontentarvi di riconoscimenti inadeguati. Svolta nella vita affettiva.

