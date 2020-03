L'oroscopo di martedì 10 febbraio, Pesci: spunta una persona affascinante

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta martedì 10 febbraio secondo lo Zodiaco.

Ariete - Cominciano ad arrivare informazioni molto positive per la vostra attività. In amore cercate di non perdere il controllo.

Toro - Un maggiore impegno nel lavoro farà di voi una persona affidabile e di valore. In amore dovete prendere qualche iniziativa.

Gemelli - Datevi da fare per cercare contatti utili alla vostra professione: è sbagliato adagiarsi. Rispettate gli spazi di libertà di chi vi ama.

Cancro - La comunicativa vi sarà di grande aiuto nelle prossime avventure professionali. Ponete fine ad uno snervante tira e molla sentimentale.

Leone - Nel lavoro dovrete portare avanti le vostre iniziative anche contro il parere di tutti. Vincerete. Un amore difficile vi tormenta.

Vergine - Non è un periodo buono per prendere decisioni professionali determinanti per il vostro futuro. Se amate qualcuno dimostrateglielo senza paura.

Bilancia - La vostra attività è un po' in bilico ma potete ancora sistemare le cose. Nella vita di coppia ci sono troppi silenzi.

Scorpione - Rivedete un progetto di lavoro sulla base degli ultimi sviluppi della situazione. In amore c'è tempo per prendere una decisione.

Sagittario - Le cose nel lavoro vanno migliorando: lavorate sodo e il vostro impegno avrà presto un concreto riconoscimento. Siate leali con chi vi ama.

Capricorno - Dovete essere determinati se volete dare una vera svolta alla vostra attività professionale. Vita affettiva sempre più intensa.

Acquario - Interessanti incontri professionali vi faranno sentire molto soddisfatti a fine giornata. Spunta una persona affascinante e il cuore si risveglia.

Pesci - Tensione inaspettata nell'ambiente di lavoro: cercate di non farvi coinvolgere nelle polemiche. In amore vi sentite molto inquieti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata