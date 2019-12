L'oroscopo di martedì 10 dicembre, Scorpione: incontri eccitanti in serata

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta martedì 10 dicembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Giornata lavorativa difficile, ma costruttiva: sarà coronata da un buon successo personale. In amore s'impone una pausa di riflessione.

Toro - Nel lavoro sarete costretti a rivedere i vostri piani: la situazione sta infatti evolvendo. In amore non dovete accontentarvi.

Gemelli - Siete riusciti a superare un enorme ostacolo nel lavoro: godetevi i giusti riconoscimenti dei superiori. Passi avanti in amore.

Cancro - La giornata è dominata da influssi positivi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Possibili nuove conoscenze e amicizie.

Leone - Le circostanze favorevoli rendono possibile in questi giorni la realizzazione di un vostro progetto di lavoro. Bene le questioni di cuore.

Vergine - I vostri progetti di lavoro potranno concretizzarsi, ma potete contare solo sulle vostre forze. Intesa sempre più profonda in amore.

Bilancia - Prima di affrontare e risolvere un problema di lavoro aspettate di avere le idee chiare. In amore la dolcezza è la vostra arma vincente.

Scorpione - Dimostrate maggiore comprensione per un collaboratore che si è sempre dimostrato solerte e ora è in crisi. Incontri eccitanti in serata.

Sagittario - La vostra preparazione e le vostre idee interessanti attirano l'attenzione di persone influenti. Tira e molla in amore.

Capricorno - In questi giorni le maggiori soddisfazioni arriveranno proprio nel settore professionale. L'amore tarda ad arrivare.

Acquario - Evitate qualsiasi tensione nei rapporti con i collaboratori, potrebbe solo nuocervi. Non fidatevi degli amori estivi.

Pesci - Un contrattempo trascurabile nel lavoro non modificherà la tabella di marcia. In amore la lealtà è fondamentale.

