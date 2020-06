L'oroscopo di lunedì 8 giugno, Gemelli: un amore vi fa soffrire ma vi fa anche sentire vivi

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta lunedì 8 giugno secondo lo Zodiaco

Ariete - Dopo tanto impegno nel lavoro finalmente otterrete un ruolo di notevole prestigio. Mantenete le promesse in amore.

Toro - Nel lavoro siete in un momento di svolta: non fatevi distrarre da questioni irrilevanti. Nessun ostacolo in amore.

Gemelli - Avete ottime carte da giocare nel lavoro: non siate precipitosi. Un amore vi fa soffrire ma vi fa anche sentire vivi.

Cancro - Aumentano le vostre chance professionali: valutate a fondo ogni possibile percorso. In amore una conquista difficile da mantenere.

Leone - Le vostre paure e indecisioni frenano la vostra crescita professionale: sforzatevi di superarle in fretta. Un innamorato estroso vi soggiogherà.

Vergine - Spesso siete troppo critici e polemici con i vostri collaboratori e questo certo non vi giova. In amore fatevi desiderare.

Bilancia - Nel lavoro oggi potrete cavarvela alla grande senza bisogno di aiuti esterni. Interessanti sviluppi in amore.

Scorpione - Negli affari se volete spuntarla dovete tenere bene a mente le regole del gioco. Godetevi in santa pace un amore appassionato.

Sagittario - Guardate con un occhio più attento la situazione per capire in che direzione andare nel lavoro. L'amore procede alla grande.

Capricorno - Avete delle amicizie preziose: è arrivato il momento di sfruttarle per dare un'accelerazione alla professione. L'amore vi tiene in ansia.

Acquario - Negli affari vi state muovendo con troppa disinvoltura e rischiate un sonoro scivolone. Ultimatum del partner: ve lo siete cercato.

Pesci - Avete una gran voglia di fare, di realizzare cose nuove nel lavoro: dovete saper guardare avanti. Relazioni affettive pericolose.

