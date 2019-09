L'oroscopo di lunedì 30 settembre, Gemelli: un'esplosione in amore

Cosa ci aspetta lunedì 30 settembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Nel lavoro vi appassionano le sfide e le mete ambiziose: avrete pane per i vostri denti. In amore lo scetticismo può rovinare tutto.

Toro - Potrete mettere in evidenza le vostre qualità in un nuovo complesso incarico di lavoro. Passi falsi in amore

Gemelli - Battetevi fino in fondo e senza esitazioni per i vostri interessi nel lavoro: gli altri saranno costretti a cedere. Un'esplosione d'amore

Cancro - Avete tutte le possibilità del mondo per imporvi nella vostra professione. Qualcuno sta facendo breccia nel vostro cuore

Leone - Piccoli passi avanti nelle questioni di lavoro che vi interessano di più. Cercate di combattere una tentazione sentimentale rischiosa

Vergine - Nella carriera evitate distrazioni o progressivo disimpegno. Migliora il feeling con il partner

Bilancia - Avete le carte in regola per osare di più, per puntare sempre più in alto nella professione: che aspettate? In amore cercate di non correre rischi

Scorpione - Le circostanze odierne potrebbero favorirvi e spingervi a prendere positive iniziative di lavoro. A volte i litigi rinforzano l'amore

Sagittario - Evitate in tutti i modi mosse sbagliate nel lavoro: il momento è delicato. Migliora l'intesa nei rapporti sentimentali

Capricorno - Non lasciatevi impressionare dalle innovazioni, dai cambiamenti in atto nel vostro lavoro. In amore siete sempre più volubili

Acquario - Dopo un periodo lavorativo particolarmente difficile potete aspettarvi buone notizie a breve. In amore un desiderio si realizzerà presto

Pesci - Riuscirete con astuzia ad aggirare ostacoli e risolvere problemi complessi nel campo del lavoro. Farete breccia nel cuore di chi vi piace.

