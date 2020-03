L'oroscopo di lunedì 30 marzo, Leone: Chi vi ama aspetta solo un vostro cenno

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta lunedì 30 marzo secondo lo Zodiaco.

Ariete - Nel settore professionale cominciate a smuovere le acque per trovare nuove strade. In amore l'orgoglio è deleterio.

Toro - Sarà questa una giornata frenetica sul fronte professionale, ma anche ricca di soddisfazioni. In amore non rovinate tutto per qualche sciocco dubbio.

Gemelli - In questo periodo nel lavoro dovete concentrare tutti i vostri sforzi su un obiettivo preciso. In amore la bufera è passata.

Cancro - L'incertezza caratterizzerà questa settimana lavorativa: vi conviene perciò essere cauti nelle iniziative di lavoro. Bene il cuore.

Leone - Non pretendete troppo dalle vostre energie: organizzate il lavoro in maniera più razionale. Chi vi ama aspetta solo un vostro cenno.

Vergine - È tempo di valorizzare le vostre migliori qualità professionali: preparazione e diplomazia. In amore cambiate tattica.

Bilancia - Nella vita lavorativa le difficoltà non sono finite, anche perchè vi orientate verso obiettivi molto ambiziosi. In amore concedete un po' di fiducia.

Scorpione - Non dubitate dei consiglio di un amico di grossa esperienza, anzi seguiteli alla lettera. In amore con la gelosia peggiorate solo le cose.

Sagittario - Grossi contrasti con i soci o con i collaboratori: con la diplomazia tutto si aggiusterà. Affetti burrascosi ma molto stimolanti.

Capricorno - Cercate di non complicare la situazione lavorativa impegnandovi in iniziative collaterali. Passi avanti in amore.

Acquario - Per evitare passi falsi nella professione imparate a non dare niente per scontato: verificate tutto. Vita affettiva snervante.

Pesci - Con calma e con l'aiuto di un esperto potrete mettere a punto progetti che migliorino la vostra posizione professionale. In amore potete dare di più.

