L'oroscopo di lunedì 2 settembre, Gemelli: in amore cogliete l'attimo

La giornata segno per segno

L'oroscopo di lunedì 2 settembre

Ariete - Le persone che lavorano con voi tenteranno di influenzarvi per vari motivi: tenete duro. Incontrerete in serata persone interessanti.

Toro - Dovete essere più agguerriti nel sostenere le vostre ragioni nel lavoro. Un incontro vi farà dimenticare le delusioni sentimentali.

Gemelli - Nel vostro lavoro finalmente si presenterà un'occasione inaspettata per mettervi in luce: approfittatene. In amore cogliete l'attimo.

Cancro - La vostra posizione nel lavoro si è rafforzata e potete anche porre delle condizioni. In amore le cose andranno a posto da sole.

Leone - La fortuna in questo periodo è dalla vostra parte e si profilano nuove possibilità di guadagno. L'amore va coltivato, non trascurato.

Vergine - Vi sentite attivi, energici ma forse un pò troppo aggressivi. Nel lavoro ci vuole anche un pò di diplomazia. Momenti di gioia in amore.

Bilancia - Nella professione è necessario un maggiore spirito d'iniziativa per fare strada. In amore siete in una fase transitoria.

Scorpione - Dovrete sicuramente impegnarvi a fondo, senza risparmiarvi, ma il successo nel lavoro è assicurato. Indecisione crescente in amore.

Sagittario - Diffidate delle proposte di collaborazione troppo allettanti. Prima di rispondere informatevi meglio. In amore non è più tempo di giochini.

Capricorno - Credete in un vostro progetto di lavoro e saprete essere persuasivi con un superiore che deve darvi il via libera. Nuovi esaltanti sentimenti.

Acquario - Non pensate di poter ottenere dei miglioramenti nel lavoro senza impegnarvi a fondo. Giorni di grandi perplessità in amore.

Pesci - Il mondo che ruota attorno al vostro lavoro è pieno di opportunità da cogliere al volo. Non abbiate fretta e l'amore arriverà.

