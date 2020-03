L'Oroscopo di lunedì 2 marzo, Capricorno: nuova relazione appagante

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta lunedì 2 marzo secondo lo Zodiaco.

Ariete - Dovete credere nelle vostre capacità se volete combinare qualcosa di buono nel lavoro. L'amore va alla grande.

Toro - Cercate di frenare una pericolosa fretta di agire nella vostra attività: il momento è delicato. Impegnatevi di più e le cose in amore miglioreranno.

Gemelli - Avete dato molto nel lavoro e i riconoscimenti tardano ad arrivare: deprimersi sarebbe un errore. In amore non fate il primo passo.

Cancro - Per chi lavora in gruppo questo è un momento delicato: s'impone la prudenza. In amore la battaglia sarà dura.

Leone - Invece di autocommiserarvi nel lavoro cominciate a rimboccarvi le maniche. Frizzante rapporto sentimentale

Vergine - Il desiderio di fare nuove esperienze di lavoro è forte, ma questo non è il momento giusto. In amore avete voglia di novità.

Bilancia - Potete fidarvi del vostro intuito per fronteggiare un'improvvisa emergenza nel lavoro. In amore cogliete l'attimo, poi si vedrà.

Scorpione - Il vostro pessimismo potrebbe far sbagliare l'approccio alle questioni più delicate nel lavoro. Un amore altalenante.

Sagittario - Imparate ad ascoltare anche le ragioni e i punti di vista dei collaboratori. Novità in arrivo in campo sentimentale.

Capricorno - Avete commesso un errore di valutazione: il primo passo da fare è confessarlo ai superiori. Nuova relazione appagante.

Acquario - Se nel lavoro le opportunità scarseggiano sta a voi darvi da fare per trovarle. In amore pericolosi tentennamenti.

Pesci - Impegnatevi di più per organizzare al meglio le vostre incombenze lavorative. Incontro folgorante in serata.

