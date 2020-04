L'Oroscopo di lunedì 27 aprile, Vergine: un amore folgorante

La giornata segno per segno

Ariete - Lavorate con grande impegno e serietà e questo aumenta la vostra autorevolezza. In amore non frenate la spontaneità.

Toro - Cercate di non scegliere obiettivi professionali irraggiungibili: siate concreti. Gioia condivisa in amore.

Gemelli - Riuscirete a porre le basi per un'attività professionale destinata a crescere in fretta. In amore state sottovalutando i problemi.

Cancro - Nel settore professionale riuscirete a centrare presto un ambito bersaglio. In amore frenate i facili entusiasmi.

Leone - Avete completato in poco tempo un progetto di lavoro piuttosto impegnativo: ora potete passare all'azione. In amore fate autocritica.

Vergine - La situazione nel lavoro è molto delicata e molto dipenderà dalle prossime mosse. Un amore folgorante.

Bilancia - Da voi stessi, nel lavoro, potete pretendere molto di più. Non esitate. L'amore illumina le vostre giornate

Scorpione - La vostra attività professionale dopo una battuta d'arresto è di nuovo in crescita. In amore ascoltate il vostro cuore.

Sagittario - Impostare al meglio le iniziative professionali richiede un po' di tempo: non abbiate fretta. Un amore molto intrigante

Capricorno - Alle volte per raggiungere l'obiettivo professionale non c'è altro da fare che rischiare. Un amore tormentato.

Acquario - Si profilano novità interessanti per il vostro lavoro, ma anche rischiose: valutate bene il da farsi. In amore fate una scelta precisa.

Pesci - Il periodo poco chiaro nel lavoro vi costringe a mordere il freno. Recupererete in fretta. Scommettete di più su un amore nuovo.

