L'oroscopo di lunedì 26 novembre, Toro: evitate gli azzardi

Cosa ci aspetta lunedì 26 novembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Riuscirete a captare con tempestività i segnali positivi che arrivano dal vostro settore di lavoro. Perfetta sintonia in amore.

Toro - Evitate gli azzardi: in questo periodo per gli affari i segnali non sono del tutto positivi. In amore siete ancora fragili dopo una delusione.

Gemelli - Forse non eravate poi tanto convinti dell'incarico che vi è stato affidato se vi siete arenati. Riflettete di più anche in amore.

Cancro - Ci vogliono buona volontà e pazienza per realizzare tutti i progetti di lavoro che vi interessano. Momenti indimenticabili in amore.

Leone - Nel lavoro in questi giorni vi conviene essere guardinghi: la concorrenza è agguerrita. Se siete single usate nuove tattiche seduttive.

Vergine - Lasciatevi alle spalle gli errori commessi nel lavoro e guardate al futuro con ottimismo. In amore non ricorrete a sotterfugi.

Bilancia - Fino a che non avrete fatto un progetto di lavoro preciso non vi conviene dare segni di insofferenza. L'amore può molto.

Scorpione - Un problema di lavoro è ormai maturo per una soluzione drastica: non tergiversate. In amore siete poco affidabili.

Sagittario - Con pazienza e fiducia in voi stessi riuscirete a raggiungere un risultato importante nel lavoro. In amore avete una sensazione di vuoto

Capricorno - Non lasciatevi assorbire da troppi interessi professionali diversi: rischiate di concludere ben poco. Finalmente troverete un equilibrio sentimentale.

Acquario - Non date giudizi professionali troppo affrettati: rischiate di prendere un abbaglio difficilmente rimediabile. Sentimenti ancora da scoprire.

Pesci - Se volete contare di più sul contributo dei collaboratori vi conviene essere meno critici e più persuasivi. Contatti sociali interessanti.

