L'oroscopo di lunedì 21 settembre: emozioni forti per lo Scorpione

Cosa ci riserva lo Zodiaco: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta lunedì 21 settembre secondo lo Zodiaco:

Ariete - Con pazienza vi state costruendo una solida carriera professionale. Tira e molla in amore.

Toro - Nel lavoro siete a un bivio e i colpi di testa certo non miglioreranno le cose. In amore poche garanzie.

Gemelli - Certe speranze di successo nel lavoro ancora non si realizzano. Serata vivace, piena di imprevisti.

Cancro - Il vostro percorso è disseminato di ostacoli. Il coraggio sarà premiato. Anche in amore.

Leone - Dovete ormai essere in grado di adattarvi ai ritmi più frenetici nel lavoro. In amore tenete duro.

Vergine - Riuscirete a raggiungere il vostro obiettivo nel lavoro. In amore dovete frenare.

Bilancia - Agite tempestivamente di fronte ad un'emergenza di lavoro. In amore siete in rotta di collisione.

Scorpione - Nel lavoro dovete essere vigili e diplomatici: la giornata è piena di imprevisti. Emozioni forti.

Sagittario - Un equivoco potrebbe avere contraccolpi negativi sul lavoro: chiarite in fretta. Amore in bilico.

Capricorno - Sapete essere determinati per ottenere quel che vi preme. In amore non abbiate fretta.

Acquario - Nel lavoro lasciate che la situazione si chiarisca e attendete. Possibile colpo di fulmine.

Pesci - Non siete pronti per fare il salto di qualità nella professione. In amore fate un esame di coscienza.

