L'oroscopo di lunedì 21 ottobre, Vergine: siete sempre più confusi in amore

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta lunedì 21 ottobre secondo lo Zodiaco.

Ariete - L'indecisione è la vostra peggiore nemica se volete puntare in alto nella vostra attività. Evasione sentimentale rischiosa.

Toro - Preparatevi a sostenere dure battaglie per imporre il vostro punto di vista nel lavoro. In amore avete molto da imparare.

Gemelli - Vi sentite finalmente disponibili a creare nuove occasioni professionali. Approfondite il dialogo con la persona amata.

Cancro - L'assenza di un collega di un certo livello metterà in luce le vostre capacità organizzative. In amore lasciatevi guidare dall'istinto.

Leone - Certe speranze di successo tardano a realizzarsi, ma non dovete perdere la fiducia nei vostri progetti. Potete innamorarvi ancora.

Vergine - Finalmente la proposta di collaborazione che attendevate vi sarà fatta e potrete dare una svolta al lavoro. Siete sempre più confusi in amore.

Bilancia - Favorite in questo periodo tutte le imprese commerciali e le attività professionali autonome. In amore non abbiate paura di sbilanciarvi.

Scorpione - Finora nel lavoro vi siete impegnati e avete ottenuto buoni risultati: ora s'impone un salto di qualità. Sfida in campo sentimentale.

Sagittario - Avete ottimi argomenti da spendere in un prossimo incontro di lavoro: non fatevi distrarre da nessuno. Dolcissimi incontri in serata.

Capricorno - Non abbiate paura di rischiare negli affari: siete molto preparati e avete un gran fiuto. In amore le cose vanno migliorando sensibilmente.

Acquario - Un progetto di lavoro al quale avete dedicato parecchio del tempo libero andrà in porto. Combattete la routine in amore.

Pesci - Tentate di mantenere buoni rapporti con una persona influente che vi può aiutare nella carriera. Giornata positiva per l'amore.

