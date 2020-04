L'oroscopo di lunedì 20 aprile, Gemelli: in amore siete troppo esigenti

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco

Ariete - In questi giorni nel lavoro la situazione è delicata: misurate le parole e le azioni. L'amore riprende quota.

Toro - La dialettica e la diplomazia vi faranno portare avanti trattative di lavoro difficili. In amore la paura di sbagliare vi frena.

Gemelli - Giornata ricca di dinamismo e di felici intuizioni: il clima giusto per fare passi avanti nel lavoro. In amore siete troppo esigenti.

Cancro - Oggi dovrete avere la freddezza e la lucidità necessarie per decidere in tempi rapidi sul lavoro. Un'avventura sentimentale vi deluderà.

Leone - Dovete ampliare i vostri orizzonti, più adeguati alle vostre aspirazioni professionali. In amore è il momento di osare.

Vergine - La vostra attività è in fase crescente, malgrado la difficile situazione generale. Tenete duro. In amore fate autocritica.

Bilancia - Buone opportunità di fare esperienze interessanti e utili per la vostra carriera. Bene le questioni sentimentali.

Scorpione - Nel lavoro i maggiori cambiamenti potrebbero avvenire all'improvviso: siate vigili. Un amore sta acquistando slancio.

Sagittario - Giornata non molto positiva nel lavoro: vi conviene seguire attentamente gli eventi. In amore non accettate compromessi

Capricorno - Favorite nuove conoscenze che potrebbero poi rivelarsi utili per la vostra professione. In amore state perdendo il controllo della situazione.

Acquario - Pretendente che si faccia chiarezza nei termini delle vostre collaborazioni professionali. Ottimo inizio per un amore nuovo di zecca.

Pesci - Se siete perplessi su un'iniziativa di lavoro chiedete consiglio a chi ne sa più di voi. Un amore sempre più coinvolgente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata