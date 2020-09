L'oroscopo di lunedì 14 settembre, Leone: In arrivo un grande amore

Cosa ci aspetta lunedì 14 settembre secondo lo Zodiaco

Ariete - Non trascinate oltre malintesi con un prezioso collaboratore professionale. Diffidate di un Leone.

Toro - Il nervosismo può danneggiare un eccellente rapporto di collaborazione. In amore giocate d'astuzia.

Gemelli - Fate soltanto progetti di lavoro a breve scadenza e accontentatevi. Un amore altalenante.

Cancro - Nel lavoro il momento richiede vigilanza e prudenza. L'amore è un po' problematico.

Leone - Per risolvere una controversia di lavoro ci vuole molta abilità. In arrivo un grande amore.

Vergine - In questo periodo nel lavoro siete molto distratti. Insoddisfazione latente in amore.

Bilancia - Siete in grado di raggiungere nuovi traguardi professionali. Intesa con uno Scorpione affascinante.

Scorpione - Nel lavoro non prendete decisioni sull'onda della rabbia. Sentimenti sempre più intensi.

Sagittario - Anche se siete stanchi supererete ogni ostacolo. Sforzatevi di capire le esigenze del partner.

Capricorno - Prima di prendere iniziative cercate di chiarirvi le idee. L'amore muove i primi passi.

Acquario - Ottimo periodo per guardare al futuro della vostra professione. In amore siete irresistibili.

Pesci - Non perdete tempo in questioni di lavoro di secondaria importanza. In amore progressi in vista.

