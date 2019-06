L'oroscopo di lunedì 10 giugno: Leone, agitazione in amore

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Una grande ambizione vi spinge a prendere sempre nuove iniziative di lavoro, ma ora dovete fare una pausa. Un incontro folgorante in serata.

Toro - Evitate scontri e polemiche con i collaboratori: la diplomazia dà risultati migliori. Non fatevi incantare da un paio di occhi azzurri.

Gemelli - Stabilite delle priorità nei vostri affari se volete organizzarvi bene. In amore avvertite una nota stonata.

Cancro - Con pazienza e determinazione nella professione conquisterete sempre nuove posizioni. In amore imparate a lasciarvi un po' andare.

Leone - Il vostro intuito nella professione si rivelerà ancora una volta vincente. L'amore sta vivendo un periodo particolarmente agitato.

Vergine - Giornata ottima per gli affari: vi troverete in netto vantaggio sulla concorrenza. Con il partner vi conviene cambiare tattica.

Bilancia - Avete sottovalutato le capacità di un concorrente senza scrupoli e ora nel lavoro dovete rimediare. Attenti ai passi falsi in amore.

Scorpione - Non lasciate cadere solo per pigrizia una buona occasione per allargare la vostra attività. Brillanti i rapporti affettivi.

Sagittario - Il lavoro sta andando abbastanza bene, ma con le vostre qualità potete fare molto di più. Strana inquietudine sentimentale.

Capricorno - La paura di correre troppi rischi in questo momento frena la vostra scalata al successo. Schiarita in amore.

Acquario - Siete vicini ad un nuovo successo professionale, ma non dovete ridurre l'impegno. In amore la sensibilità fa la differenza.

Pesci - Svolta improvvisa e imprevista nella situazione lavorativa che sembrava quasi senza sbocchi. Non fate torto all'intelligenza della persona amata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata