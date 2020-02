L'oroscopo di lunedì 10 febbraio. Leone: Piacevoli novità in amore

La giornata segno per segno

Ariete - Cercate di tenere sempre la situazione sotto controllo nel lavoro: eviterete che vi sfugga qualcosa di importante. Un amore appassionato.

Toro - Giornata rilassante in piacevole compagnia: vi servirà per ricaricarvi per le prossime sfide di lavoro. L'amore va alla grande

Gemelli - Non preoccupatevi solo della carriera: cercate di fare quello che vi è più congeniale. In amore con il cinismo non andrete lontano

Cancro - Se volete arrivare in fretta alla menta negli affari cominciate a fare pressione sulle persone che possono esservi utili. Felicità insperata in amore

Leone - In vista possibili cambiamenti di mansioni: valutate lucidamente le chances che vi offrono. Piacevoli novità in amore.

Vergine - Avete le carte in regola per puntare nella professione su obiettivi importanti anche se impegnativi. L'amore è sulla cresta dell'onda

Bilancia - Vi troverete presto di fronte ad un bivio nel lavoro e dovrete prendere una decisione in tempi rapidi. La persona amata vi dà serenità

Scorpione - Siete pieni di idee, ma fino ad oggi non avete avuto la forza di imporle all'attenzione dei superiori. Un rapporto affettivo troppo sbilanciato

Sagittario - Si presenterà l'occasione di imporre il vostro punto di vista con i superiori. Passare da un amore all'altro alla fine non è gratificante.

Capricorno - Sarete chiamati presto a prendere decisioni rapide di fronte ad un'emergenza di lavoro: sarete all'altezza. In amore evitate bugie e sotterfugi.

Acquario - Cercate degli alleati o dei soci per portare avanti un ambizioso progetto professionale. In amore fate qualche concessione

Pesci - Non vi avvilite e soprattutto non arrendetevi se dovrete rinviare un progetto di lavoro. In amore un po' d'intraprendenza può solo giovarvi.

