L'oroscopo di giovedì 9 gennaio, Sagittario: tira e molla snervante in amore

Cosa ci aspetta giovedì 9 gennaio secondo lo Zodiaco.

Ariete - Negli affari amate le sfide e la competitività, ma non sottovalutate gli avversari. Non pressate un Capricorno.

Toro - Riuscirete con astuzia ad aggirare ostacoli e risolvere problemi complessi nel campo del lavoro. Farete breccia nel cuore di chi vi piace.

Gemelli - Nel lavoro la giornata non è favorevole: vi conviene alzare la guardia e combattere. In amore non lasciate nulla di intentato

Cancro - Cercate di applicare puntigliosamente il piano di lavoro prefissato: ridurrete gli imprevisti. Permettete all'amore di entrare nella vostra vita.

Leone - Siete molto in arretrato con il lavoro per colpa del momento di apatia: vi conviene reagire in fretta. In amore giocate d'astuzia.

Vergine - Contrattempi e lungaggini burocratiche rallentano la realizzazione di un progetto di lavoro. In amore siete troppo esigenti

Bilancia - Non prendete decisioni sull'onda della rabbia: nel lavoro è meglio aspettare di avere la totale lucidità mentale. Un amore con troppi interrogativi.

Scorpione - Armatevi di molta pazienza: vi attendono giornate lavorative piene di grane e contrattempi. Un pizzico di follia giova all'amore

Sagittario - Controllate meglio le vostre reazioni se non volete ritrovarvi da soli o fare passi falsi nel lavoro. Tira e molla snervante in amore.

Capricorno - Siete in grado di raggiungere in tempi rapidi traguardi ambiziosi nella vostra professione. Un incontro speciale in serata.

Acquario - Un evento inaspettato potrebbe cambiare radicalmente il corso della vostra vita lavorativa. In amore cercate di mantenere il controllo

Pesci - Una nuova impresa professionale richiede la ricerca di validi collaboratori. In amore state sottovalutando il vostro fascino

