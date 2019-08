L'oroscopo di giovedì 8 agosto, Cancro: si fa strada un nuovo sentimento

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani giovedì 8 agosto secondo lo Zodiaco.

Ariete - La vostra pazienza oggi sarà messa a dura prova dagli eventi nel lavoro, e sarà decisiva per i risultati. Il partner è sempre più in crisi.

Toro - Nel lavoro oggi sarete messi di fronte alle vostre responsabilità: siate diplomatici e mostratevi sicuri. Un'amicizia sempre più forte.

Gemelli - Per il momento nel lavoro vi conviene studiare attentamente la situazione e gestire la routine. Il vostro cuore presto sarà impegnato.

Cancro - Cacciate dalla mente pensieri negativi e le difficoltà nel lavoro vi sembreranno superabili. Si fa strada un nuovo sentimento.

Leone - Nel lavoro per sfondare dovrete tirare fuori tutta la vostra grinta ma anche un po' di diplomazia. In serata farete un incontro fulminante...

Vergine - Grazie all'equilibrio e alla sicurezza in voi stessi potrete fare parecchia strada negli affari. In amore non abbiate paura di rischiare.

Bilancia - Avete idee innovative e originali: ma dovete dare ai superiori il tempo per metabolizzarle. Un amore sincero non va sprecato.

Scorpione - Nella professione è arrivato il momento di gettarsi nella mischia: cambierete la vostra fortuna. L'amore è in crisi.

Sagittario - La vostra ambizione professionale dovrebbe fare i conti con la situazione reale. Serata con gli amici piena di piacevoli sorprese.

Capricorno - Le circostanze oggi vi costringeranno ad affrontare problemi di lavoro piuttosto complessi: mantenete la calma. Non trascurate gli affetti.

Acquario - Giornata piena di avvenimenti significativi per la vostra attività: vi si apriranno nuove opportunità. In amore siete in un momento esaltante.

Pesci - La superficialità che avete dimostrato finora vi hanno impedito di fare passi avanti nel lavoro. Rifletteteci su. L'amore va, ma senza troppi slanci.

