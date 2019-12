L'oroscopo di giovedì 5 dicembre, Vergine: un amore inafferrabile vi intriga molto

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta giovedì 5 dicembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Il vostro programma di lavoro procede egregiamente e vi consentirà di arrivare presto alla meta. In amore dimostrate buona volontà.

Toro - Dovete pazientare: anche se vi state dando molto da fare nel lavoro non si ottiene tutto subito. Serata in allegra compagnia.

Gemelli - Riuscirete a portare a termine un lavoro con grande soddisfazione dei superiori. In amore siete troppo disinvolti.

Cancro - Siete in condizioni ottimali e nel lavoro potete puntare in alto senza avere delusioni. In amore dovete mettere alla prova i sentimenti del partner.

Leone - Lasciatevi guidare la vostro forte intuito e imbroccherete la strada giusta nella professione. In amore fate autocritica.

Vergine - Il quadro professionale sta diventando finalmente limpido: potete prendere le decisioni giuste. Un amore quasi inafferrabile vi intriga molto.

Bilancia - Nel lavoro occupatevi anche delle piccole cose se non volete avere spiacevoli sorprese. Rimarrete coinvolti in una relazione sentimentale.

Scorpione - Siete molto determinati e preparati e nella professione potete vincere qualsiasi battaglia. Non trascurate però chi vi ama.

Sagittario - Di fronte ad una situazione in evoluzione nel lavoro è bene che limitiate le nuove iniziative. L'amore fa scintille.

Capricorno - Nel lavoro vi piace farcela con le vostre sole forze: la soddisfazione sarà maggiore. In amore avete imbroccato la strada sbagliata.

Acquario - Cercate di frenare la mutevolezza del vostro carattere altrimenti nel lavoro non combinerete niente. Un amore molto intenso.

Pesci - Evitate polemiche inutili nell'ambiente di lavoro: andate avanti per la vostra strada. Negli affetti dovete essere un po' selettivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata