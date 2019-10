L'oroscopo di giovedì 3 ottobre, Bilancia: in amore non forzate le situazioni

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta giovedì 3 ottobre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Non restate in attesa di una buona occasione: nel lavoro dovete darvi da fare. Troppa spregiudicatezza in amore può danneggiarvi.

Toro - L'intuito vi aiuterà in questi giorni a migliorare le cose nella vostra attività. Riceverete grandi dimostrazioni di affetto

Gemelli - Siete ancora abbastanza disorientati dagli ultimi sviluppi nel lavoro: recuperate in fretta la lucidità mentale. In amore non date abbastanza.

Cancro - Vi attendono giornate lavorative piuttosto movimentate: riuscirete a non perdere di vista gli obiettivi. L'amore illumina la vostra vita.

Leone - Non lasciatevi coinvolgere in affari apparentemente allettanti ma che presentano punti oscuri. Avete trascurato per troppo tempo chi vi ama

Vergine - In questi giorni nel posto dove lavorate si stanno per aprire importanti giochi dai quali non dovete farvi tagliare fuori. Più senno in amore.

Bilancia - Si profila un cambiamento nella vostra attività: vi offrirà l'opportunità di migliorare la situazione economica. In amore non forzate le situazioni.

Scorpione - Prospettive positive per gli impegni professionali a breve scadenza. Programmate bene le prossime mosse. Sentimenti altalenanti.

Sagittario - Non lasciatevi sfuggire l'occasione di dire la vostra sul lavoro e di rivendicare spazi di autonomia. Evitate complicazioni sentimentali

Capricorno - Non stancatevi di combattere le battaglie giuste per il vostro futuro professionale. Un incontro folgorante in serata...

Acquario - Nonostante alcuni eventi poco favorevoli riuscirete a tenere sotto controllo la situazione nel lavoro. L'amore vi dà una grande forza.

Pesci - Perseguite il vostro scopo professionale con tenacia e gli ostacoli non saranno insuperabili. Vivacità affettiva





