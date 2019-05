L'oroscopo di giovedì 23 maggio: Scorpione, in amore siete troppo volubili

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - È un buon momento per la vostra attività: si presenteranno ottime occasioni. In amore esprimete tutto il vostro potenziale emotivo.

Toro - Momento fortunato nel lavoro, ma non per questo potete agire senza prima riflettere. Clima esaltante in amore.

Gemelli - Dovete essere pronti a fare qualche modifica al vostro piano di lavoro sulla base della mutata situazione. Bene l'amore.

Cancro - Fate uno sforzo di concentrazione e cercate di trovare la soluzione più appropriata a un problema di lavoro. Un amore altalenante.

Leone - Dimostratevi responsabili, affidabili e intraprendenti e i superiori vi affideranno incarichi di prestigio. Dite no ai compromessi in amore.

Vergine - La discontinuità del vostro impegno nel lavoro non consente di fare una rapida carriera. Siate sinceri con chi vi ama tanto.

Bilancia - Riuscirete a guadagnarvi con lealtà e ottimismo la proficua collaborazione di chi vi sta attorno nel lavoro.

Scorpione - Non scoraggiatevi per qualche insuccesso nel lavoro: vi servirà d'esperienza. In amore siete troppo volubili.

Sagittario - State salendo lentamente i gradini nella scala che porta al successo professionale. La vita affettiva non è solida come vorreste.

Capricorno - Prospettive eccellenti: i vostri progetti di lavoro sono avviati verso una positiva conclusione. Date un'altra chance a chi vi ama ma ha sbagliato.

Acquario - Avrete la conferma della buona impostazione dei vostri affari: aumenta la fiducia in voi stessi. In amore perfetta sintonia.

Pesci - La forza mentale vi sarà di grande aiuto per fronteggiare i prossimi delicati impegni di lavoro. In amore non date tutto per scontato.



