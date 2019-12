L'oroscopo di giovedì 19 dicembre: Ariete, ascoltate il vostro cuore

Ariete - Nel lavoro state attraversando un periodo ottimo: per non invertire la tendenza evitate iniziative rischiose. Ascoltate il vostro cuore.

Toro - Novità positive si profilano all'orizzonte nella professione: dovrete saperle sfruttare. In amore qualche nota stonata.

Gemelli - Amici allegri e spiritosi vi allontaneranno per qualche ora dalle preoccupazioni del lavoro. Mettete ordine nei rapporti sentimentali.

Cancro - Un'atmosfera espansiva nella professione vi compenserà delle delusioni passate. Gli amici vi danno molto, l'amore arriverà.

Leone - Nel lavoro il momento richiede vigilanza e prudenza: eviterete passi falsi. L'amore in questo periodo è un po' problematico.

Vergine - Troppo spesso dimenticate che nella professione la diplomazia vale quando l'esperienza. Novità importanti nel settore degli affetti.

Bilancia - Nel lavoro verificate personalmente qualsiasi informazione vi sarà data in via riservata. Basta tira e molla in amore.

Scorpione - Preparate con cura il vostro rilancio in campo professionale. Incomprensioni con la persona amata: siate più disponibili.

Sagittario - La professione richiede più impegno e una certa costanza per dare qualche risultato. In amore accontentatevi di vivere alla giornata.

Capricorno - Sfrutterete ogni opportunità per affermare le vostre idee e fare colpo sui superiori. In amore non ha senso continuare se esistono tanti dubbi.

Acquario - Sentite l'esigenza di confrontarvi professionalmente con una persona valida, solo così darete il massimo. In amore fate marcia indietro.

Pesci - Mostratevi sempre disponibili ad assumere nuovi incarichi e guadagnerete la stima dei superiori. In amore fate autocritica.

