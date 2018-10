L'oroscopo di giovedì 18 ottobre: Capricorno, amore con la 'A' maiuscola

La giornata segno per segno

L'oroscopo LaPresse di domani: la giornata segno per segno.



Ariete - Anche se la situazione nel lavoro è difficile non dovete rinunciare ai vostri progetti. Amore molto coinvolgente.

Toro - Collera ingiustificata nei confronti di un collaboratore: meglio chiarire in fretta. Vita sentimentale piena di promesse

Gemelli - Dovete dimostrare ai superiori di cosa siete capaci quando vi impegnate davvero. Non sottovalutate le insoddisfazioni di chi vi ama.

Cancro - Tenacia e diplomazia sono le vostre armi segrete per affermarvi nella professione. In amore il momento nero sta passando.

Leone - Le informazioni che avete raccolto vi serviranno per prendere un'iniziativa di lavoro importante. Battaglia in amore.

Vergine - Avete delle ottime carte in mano: nel lavoro tutto dipenderà da come le giocherete. In amore state correndo parecchi rischi.

Bilancia - La giornata lavorativa inizia sotto i migliori influssi: sta a voi sfruttarli al meglio. Tentennamenti in amore.

Scorpione - È il vostro momento fortunato nella professione: potete cominciare a pensare in grande. Clima affettivo costruttivo.

Sagittario - La fortuna appoggia tutti i vostri progetti di lavoro e non dovrete impegnarvi al massimo. In amore siate più cauti.

Capricorno - Avete una grande forza di volontà, ma nel lavoro dovete capire quando è il caso di stare fermi. Un amore con la 'A' maiuscola.

Acquario - Possibili complicazioni nel settore professionale: fate appello alla vostra esperienza. Evitate impennate di gelosia.

Pesci - Una trattativa d'affari va curata nei dettagli: non abbiate fretta di concludere. Fate luce sui vostri sentimenti.



