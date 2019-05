L'oroscopo di giovedì 16 maggio: Cancro, il cuore comincia a battere forte

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - Prima di prendere qualsiasi iniziativa di lavoro studiate attentamente la situazione. Momento di crisi negli affetti.

Toro - Nel lavoro le questioni che finora vi sembravano incomprensibili si riveleranno facili e risolvibili. L'amore va afferrato al volo.

Gemelli - Le difficoltà nel lavoro non vi scoraggeranno: la volontà ve le farà superare bene. Conflitto in amore.

Cancro - Potrebbe capitarvi presto l'occasione di farvi avanti in assenza di qualche vostro collega prezioso. Il cuore comincia a battere forte.

Leone - Finora avete tirato a campare: è arrivato il momento di dimostrare ai superiori le vostre capacità. I vostri desideri in amore si realizzeranno.

Vergine - Dubitate di chi vi vuole aiutare, si nascondono secondo fini. Novità nel lavoro, in amore la situazione è stazionaria.

Bilancia - Avete l'esperienza necessaria per aggirare qualsiasi ostacolo si presenti nel lavoro. In amore potete dirvi soddisfatti.

Scorpione - La situazione nel lavoro sta diventando interessante e varrà la pena farsi avanti con coraggio. Non scherzate con i sentimenti altrui.

Sagittario - In questo periodo nel lavoro evitate di strafare, impegnatevi in cose che si possono ottenere facilmente. In amore evitate screzi insanabili.

Capricorno - Anche se si verificheranno imprevisti nel lavoro siete in grado di fronteggiarli al meglio. In amore state sottovalutando i segnali.

Acquario - Vi sentite sicuri di voi stessi e pronti ad assumervi nuove responsabilità professionali: avanti tutta. Grosso successo nei rapporti affettivi.

Pesci - Non avete bisogno di incoraggiamenti o aiuti: nel lavoro ve la cavate benissimo anche da soli. Siate più arrendevoli con chi vi ama.



