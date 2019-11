L'oroscopo di domenica 3 novembre

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Nei rapporti con i collaboratori le cose cominciano ad ingranare: siete stati saggi a giocare a carte scoperte. In amore cogliete l'attimo.

Toro - Non ci sono grandi disturbi ma ogni tanto manca la passionalità. Dovete cercare di lamentarvi di meno, senza stancare il partner

Gemelli - C'è qualche conto da sistemare ma non tutto è realizzabile nel giro di poco. Attenzione all'orgoglio

Cancro - Ci sono alcune questioni da tenere stto controllo. Possibili discussioni per casa e terreni. Definire con i genitori qualcosa di molto importante.

Leone - Una serie di imprevisti vi impedirà di raggiungere rapidamente la meta nel lavoro, ma recupererete. In amore ci vuole lealtà

Vergine - Vi sentite meno tesi, più sereni e questo vi consentirà di dedicarvi con rinnovato impegno alla professione. Momenti difficili in amore.

Bilancia - Molta fatica nello stare insieme, qualcuno potrebbe discutere in merito ad un trasferimento o ad un cambiamento. In amore più sincerità

Scorpione - Si possono fare grandi protetti e alimentare la speranza di raggiungere l'obiettivo prefissato. Non abbiate atteggiamenti ostili.

Sagittario - I superiori hanno fiducia in voi e nelle vostre possibilità: cercate, dunque, di non deluderli. In crisi un rapporto affettivo.

Capricorno - Una profonda determinazione vi spinge a fare sempre di più e meglio nella professione. L'amore vero è ad un passo da voi.

Acquario - Nella professione è arrivato il momento di osare di più. Impegnatevi per rendere più solida una relazione valida.

Pesci - Volontà ritrovata, non mancheranno buone soddisfazioni. Dedicatevi con maggiore concentrazione al lavoro se ci tenete ad una promozione. Serata di grandi emozioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata