L'oroscopo di domenica 29 settembre, Leone: in amore siete ancora fragili

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta oggi domenica 29 settembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Nel lavoro avete la tendenza a cacciarvi in situazioni complicate: potete risolvere ma è meglio cambiare registro. Grande attrazione con un Acquario.

Toro - È arrivato il momento di mettervi in gioco seriamente nella professione. Non scherzate con i sentimenti degli altri.

Gemelli - Non avete ancora chiari i prossimi obiettivi professionali e quindi vi conviene muovervi con prudenza.

Sentimenti altalenanti.

Cancro - Cercate di non mettere mano a troppi progetti di lavoro che finiscono con l'essere dispersivi. Inquietudine in amore.

Leone - L'entusiasmo e la voglia di fare passi avanti nel lavoro stimolano la vostra creatività. In amore siete ancora fragili.

Vergine - L'istinto negli affari vi aiuta, ma conviene essere comunque prudenti. Liberatevi di un rapporto affettivo troppo soffocante.

Bilancia - Sentite forte il bisogno di dare una svolta risolutiva alla vostra professione. Nel settore affettivo in vista cambiamenti.

Scorpione - Nel lavoro la vostra spinta progettuale darà ottimi frutti e senza aspettare troppo tempo. Il partner ha occhi solo per voi.

Sagittario - I superiori vi stimano e pretendono da voi un maggiore spirito d'iniziativa. Non deludeteli. In amore rifiutate i compromessi.

Capricorno - Un importante questione di lavoro verrà messa oggi sul tappeto: i superiori si aspettano da voi chiarezza e decisione. Un amore speciale.

Acquario - Vi attendono giornate decisione per questioni di lavoro molto importante: mostratevi equilibrati. Un pò di dolcezza in amore non vi fa apparire deboli.

Pesci - Negli affari evitate di farvi intrappolare in situazioni ambigue e un po' rischiose. La felicità in amore non è un sogno.



