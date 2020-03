L'oroscopo di domenica 29 marzo, Pesci: Momento d'oro per i sentimenti

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco domenica 29 marzo.

Ariete - Saranno favoriti colloqui per trattative importanti nell'ambito professionale. Incontrerete l'anima gemella.

Toro - La fortuna è dalla vostra parte ed è possibile concludere parecchie cose buone nel lavoro. Sentimenti contrastanti: chiaritevi le idee.

Gemelli - Un'insidia può essere nascosta dietro una proposta di lavoro allettante e non potete valutarne la portata. Mettete ordine negli affetti.

Cancro - Dovete pazientare ancora: non tutte le partite che stanno giocando nel lavoro possono concludersi subito. Investite di più nell'amore

Leone - Affilate le armi: è arrivato il momento di combattere per ottenere un incarico che vi farà fare carriera. In amore fate autocritica.

Vergine - Avete le energie e la determinazione necessarie per andare fino in fondo negli affari. Sospetti infondati in amore.

Bilancia - Negli affari potete tenere testa egregiamente ad un avversario molto agguerrito. Eravate convinti di un'amicizia con uno Scorpione, invece è amore.

Scorpione - Situazione professionale ancora molto complessa, ma non mancano gli spunti interessanti. Date più spazio all'amore.

Sagittario - Nel lavoro come negli affari bisogna saper cogliere le occasioni al volo. Potete farcela. In amore siete con le spalle al muro.

Capricorno - Non è la giornata giusta per illustrare ai superiori un progetto che vi sta a cuore, ma non dovrete attendere molto. Un amore appagante

Acquario - Dopo aver tanto tergiversato nel lavoro è arrivato il momento di dimostrare quanto valete. In amore la chiarezza è la base per un rapporto serio.

Pesci - Nel valutare una proposta di collaborazione basatevi sui fatti e non sulle parole. Momento d'oro per i sentimenti

