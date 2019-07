L'oroscopo di domenica 28 luglio, Scorpione: incontro decisivo in serata

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani domenica 28 luglio secondo lo Zodiaco.

Ariete - Per portare a termine un incarico gravoso e delicato sarete costretti ad impegnarvi a fondo: era ora. Cambiamenti in amore.

Toro - Qualche malumore nell'ambiente di lavoro: non fatevi condizionare e andate avanti secondo i piani prestabiliti. Gelosia pericolosa.

Gemelli - Nel lavoro impegnatevi a fondo per trarre i maggiori vantaggi da una situazione favorevole e insperata. In amore è tempo di cambiamenti.

Cancro - Se volete realizzare un progetto molto importante cercate di migliorare i rapporti con i collaboratori. In amore ascoltate il cuore.

Leone - Sfruttate al meglio la vostra intraprendenza: vi procurerà presto notevoli soddisfazioni nel lavoro. Fase negativa negli affetti.

Vergine - È tempo di fare un bilancio dei risultati ottenuti nella professione: poi potrete studiare nuove iniziative. In amore non abbiate paura di rischiare.

Bilancia - Un evento imprevisto e importante potrebbe offrirvi nuove occasioni professionali. Una svolta nella vita affettiva

Scorpione - Periodo molto delicato per il lavoro: i giochi non sono ancora fatti e voi giocando d'astuzia potete avere dei vantaggi. Incontro decisivo in serata.

Sagittario - Non è la giornata giusta per illustrare ad un superiore un vostro ambizioso programma. Rapporti affettivi appaganti

Capricorno - Controllate tutto in prima persona, anche il lavoro dei vostri collaboratori più fidati. In amore il vostro comportamento appare ambiguo.

Acquario - Non volete ammettere che gli errori commessi nel lavoro sono dipesi solo da voi: fatelo al più presto. In amore possibile un accomodamento.

Pesci - Vi attendono interessanti sorprese in campo professionale: seguite con attenzione gli eventi. Pericoloso ritorno di fiamma.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata