L'oroscopo di domenica 27 ottobre, Cancro: in amore cambiate tattica

Cosa ci aspetta domenica 27 ottobre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Nella professione sapete bene dove volete arrivare ma dovete guardarvi costantemente le spalle. Un amore burrascoso vi tiene in ansia.

Toro - Nel lavoro sarebbe un errore commiserarvi: per riuscire dovete piuttosto rimboccarvi le maniche. In amore perfetta sintonia.

Gemelli - Non scartate a priori la possibilità di un trasferimento momentaneo per lavoro: potrebbero sorgere nuove opportunità. Affetti molto intensi.

Cancro - Il vostro stato d'animo va migliorando e di conseguenza nel lavoro vi sentirete più determinati. In amore cambiate tattica.

Leone - Avete buone intuizioni e grandi capacità organizzative, ma nel lavoro dovete attendere l'occasione giusta. Chi vi ama vi dà molta sicurezza.

Vergine - Cercate di ripercorrere a ritroso le vostre ultime mosse nel lavoro per capire dove avete sbagliato. In amore non sempre il vostro fascino fa colpo.

Bilancia - Avete fatto e ottenuto molto nella professione: non potete lamentarvi. L'insoddisfazione è il vostro peggior difetto. Più coraggio in amore.

Scorpione - Una eccessiva diffidenza nei confronti dei vostri interlocutori nel lavoro può danneggiarvi. In amore non pretendete più di quanto date.

Sagittario - Siete in grado di gestire qualsiasi emergenza professionale con grande sicurezza. Fate in modo che i dubbi in amore non prendano il sopravvento.

Capricorno - L'idea di una nuova avventura professionale vi eccita, ma vi conviene andare cauti. Una persona speciale vi dà la carica.

Acquario - Nel lavoro dovrete per forza adattarvi alle situazioni nuove: prima lo farete e prima avrete risultati positivi. Serata allegra e stimolante.

Pesci - La vostra preparazione professionale è il vostro migliore biglietto da visita. In amore saranno premiate le mosse a sorpresa.

