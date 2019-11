L'oroscopo di domenica 24 novembre, Leone: perfetta sintonia in amore

Cosa ci aspetta domenica 24 novembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Nei prossimi giorni imponetevi ritmi di lavoro serrati: siete quasi vicini alla meta. Migliora il clima in amore.

Toro - Vi si presenterà un'occasione insperata di dare una svolta alla vostra attività. Lasciate perdere chi non ricambia i vostri sentimenti.

Gemelli - Professionalmente state crescendo e non potete più permettere errori di valutazione. L'amore è tutto in salita.

Cancro - Piccoli passi avanti nella carriera: evitate però distrazioni o progressivo disimpegno. Migliora il feeling con il partner.

Leone - Cercate di non fare mai il passo più lungo della gamba, soprattutto nella vostra attività. Perfetta sintonia in amore.

Vergine - Presto i superiori avranno la dimostrazione che la vostra analisi era esatta. Il partner sfrutta i vostri punti deboli.

Bilancia - La buona forma intellettuale e il desiderio di migliorare la vostra posizione lavorativa vi spingono ad usare l'intuito. Difficile armonia in amore.

Scorpione - Nel lavoro non è il caso di litigare: basta imporsi con la determinazione. L'amore non può essere una guerra continua.

Sagittario - Non fate un passo nel lavoro se prima non ne avete studiato le possibili conseguenze. In amore siete al settimo cielo.

Capricorno - La carriera professionale va costruita con pazienza, costanza e molto impegno. In amore troppi dubbi vi tormentano.

Acquario - Nel lavoro avete troppi progetti da realizzare: vi conviene stabilire delle priorità. Ingiusto dubitare di chi vi ama.

Pesci - Non dovete avere fretta: nel lavoro la situazione non è ancora matura per nuove iniziative. Cuore in subbuglio.

