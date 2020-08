L'oroscopo di domenica 23 agosto, Ariete: in amore giocate col fuoco

Cosa ci riserva lo Zodiaco, le previsioni segno per segno

Ariete - Non vi sarà difficile trovare appoggi per un vostro progetto di lavoro. In amore giocate con il fuoco.

Toro - Nel lavoro novità interessanti: valutatele con attenzione. Cautela in una nuova storia sentimentale.

Gemelli - Coloro che hanno un incarico importante si preparino a cambiare. In amore serve cautela.

Cancro - Non esitare a mettere alla porta le persone che ti ostacolano. Cerca di scaricare la tua passione.

Leone - In questo periodo non è proprio il caso di puntare su obiettivi difficili. Mettete un freno alla gelosia.

Vergine - È il momento di afferrare al volo qualsiasi possibilità di far carriera. In amore riflettete di più.

Bilancia - È arrivato il momento per dare una svolta alla vostra attività Un amore vi rende più sicuri.

Scorpione - Mettete la massima attenzione in quello che fate in questi giorni. Ottime chances in amore.

Sagittario - Datevi da fare per svolgere il vostro lavoro con autonomia. In serata incontri interessanti.

Capricorno - Tutto ciò che è nuovo, nel lavoro, vi appassiona. Ma attenzione. L'amore vi dà forti emozioni.

Acquario - Che aspettate a dimostrare ai superiori quanto valete? In amore non siate troppo impulsivi.

Pesci - Nuove magnifiche opportunità nella professione. Un amore quasi inafferrabile vi sta consumando.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata