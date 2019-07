L'oroscopo di domenica 14 luglio, Cancro: in amore vi fate troppe domande

La giornata segno per segno

Ariete - Volete tentare una strada diversa nella professione: l'idea è buona ma conviene essere cauti. In amore seguite i vostri impulsi.

Toro - Grazie ad un momento fortunato potrete migliorare la vostra posizione professionale. In amore qualcuno vi sorprenderà?

Gemelli - Mantenete la calma e la lucidità mentale e troverete una soluzione per tutti i problemi di lavoro. Incontro elettrizzante.

Cancro - Siete alla vigilia di un periodo molto positivo e costruttivo nella vostra attività. In amore vi fate troppe domande.

Leone - Ottimismo ed entusiasmo non vi mancano: ma nel lavoro dovete evitare di prendere abbagli. L'amore va rafforzandosi.

Vergine - Impostare al meglio le iniziative professionali richiede un po' di tempo: non abbiate fretta. Un amore molto intrigante.

Bilancia - Non abbiate fretta di arrivare nel lavoro: l'importante è andare nella direzione giusta. In amore non fate voi il primo passo.

Scorpione - Nel lavoro in questi giorni dovete essere prudenti perché la situazione è in evoluzione. In vista nuove interessanti amicizie.

Sagittario - Nel fare nuovi progetti di lavoro usate l'abituale senso della realtà. In amore avete difficoltà a confidarvi.

Capricorno - Nulla ormai potrà fermarvi o ostacolare i vostri progetti di lavoro: siete decisi a vincere. In serata una sorpresa piacevole.

Acquario - Basta avere fiducia in se stessi e il volume degli affari aumenterà. Imparate a capire quel che c'è nel profondo del cuore del partner.

Pesci - Le prove che avete dato negli ultimi tempi nel lavoro vi faranno acquistare credibilità. Negli affetti qualcosa non va.



