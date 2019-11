L'oroscopo di domenica 10 novembre, Leone: in amore cercate di non complicarvi la vita

Cosa ci aspetta domenica 10 novembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Avete fatto alcuni errori di valutazione nel lavoro, ma ve ne siete accorti in tempo. Breve ripensamento in amore

Toro - Nel lavoro dovete approfittare del vostro intuito e della vostra disponibilità. In amore le cose non vanno bene, curate meglio gli affetti.

Gemelli - Finora nel lavoro vi siete soltanto arrangiati: non potete continuare così. Il vostro carattere rende difficili i rapporti di coppia.

Cancro - È il vostro momento positivo: basta non fare passi falsi e il gioco è fatto. Tira e molla snervante in amore.

Leone - Nel lavoro non esistono ostacoli che con la vostra grinta non possiate superare. In amore cercate di non complicarvi la vita.

Vergine - Organizzate nel modo più piacevole la giornata: avete bisogno di ritemprare le forze in vista delle battaglie più dure. In amore è tempo di prendere l'iniziativa

Bilancia - Un cambiamento si profila nel campo del lavoro, potreste fare sensibili passi avanti nella carriera. Alti e bassi in amore.

Scorpione - Prima rilassatevi, poi a mente lucida cercate di fronteggiare un'emergenza nel lavoro. Funzionerà. Sforzatevi di capire le esigenze del partner

Sagittario - Concedetevi una pausa psicologica dal lavoro: in questo periodo avete fatto troppo e vi siete stressati. Siate comprensivi con chi vi ama.

Capricorno - Con la vostra intraprendenza e spigliatezza potrete guadagnare appoggi utili per gli affari. In amore vi attende una sorpresa

Acquario - Armatevi di pazienza per superare gli ultimi ostacoli sul vostro cammino nella professione. Riflettete su un rapporto affettivo burrascoso

Pesci - Riuscirete a conquistare a poco a poco la fiducia di una persona influente, che vi aiuterà. In amore è arrivato il tempo di osare.

