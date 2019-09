L'oroscopo dell'8 settembre, Ariete: serve diplomazia sul lavoro

Cosa ci aspetta oggi secondo lo Zodiaco.

Ariete - Frenate l'impazienza e usate la diplomazia se ci tenete davvero a fare strada nel lavoro. In amore siete ancora sospettosi.

Toro - Non scoraggiatevi per qualche insuccesso nel lavoro: vi servirà d'esperienza. In amore siete troppo volubili.

Gemelli - Cercate di spiegare bene il vostro punto di vista ai collaboratori: eviterete equivoci e perdite di tempo. Un amore quasi inafferrabile.

Cancro - Le iniziative di lavoro procedono a rilento anche per colpa vostra: concentratevi di più. Grandi affinità con un Leone.

Leone - Se non siete soddisfatti di come vanno le cose nel lavoro aguzzate l'ingegno. In amore rischiate di soffrire.

Vergine - Nel lavoro la mancanza di tempestività vi potrebbe procurare parecchi danni. Frenate l'impulsività in amore.

Bilancia - Qualcuno nei vostri colleghi cercherà di contestare il vostro punto di vista: la vostra sicurezza lo bloccherà. Svolta in amore.

Scorpione - Il vostro perfezionismo è messo a dura prova dall'incalzare degli eventi nella professione. Qualcuno vi farà dimenticare una delusione d'amore.

Sagittario - L'obiettivo professionale si sta lentamente avvicinando: non perdete la fiducia. In amore avvertite una nota stonata.

Capricorno - Avete ottime idee e buoni propositi: non potete che migliorare nella vostra attività. In amore potete rilassarvi: il peggio è passato.

Acquario - Immediata schiarita nella vostra professione: finalmente avete le idee chiare. Infatuazione pericolosa.

Pesci - Sfruttate al massimo le vostre intuizioni nella professione: sarete vincenti. In amore dovete fare un po' di autocritica.

