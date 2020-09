L'oroscopo del giorno, giovedì 3 settembre. Leone: momenti di esaltazione in amore

Ariete - State acquistando fiducia e influenzerete i superiori. In amore state tirando troppo la corda.



Toro - Nel lavoro vi conviene fidarvi delle vostre intuizioni. In amore avete parecchie frecce al vostro arco.



Gemelli - Si sta per realizzare un progetto di lavoro. In campo amoroso c'è una sorpresa in arrivo.



Cancro - L'entusiasmo vi ha spinto a buttarvi a capofitto in nuove iniziative. In amore giocate con il fuoco.



Leone - Nel lavoro i nodi sono venuti al pettine: rimboccatevi le maniche. Momenti di esaltazione in amore.



Vergine - Negli affari riuscirete a tenere testa ad un avversario molto preparato. Siete vicini all'amore.



Bilancia - Nel lavoro state attraversando un periodo ottimo, continuate così. Ascoltate il vostro cuore.



Scorpione - Novità positive si profilano all'orizzonte, approfittatene. In amore qualche nota stonata.



Sagittario - Il nervosismo non tenuto a freno può pregiudicare il risultato. In amore ascoltate il cuore.



Capricorno - Non dimenticate la diplomazia, può aiutarvi. Novità importanti nel settore degli affetti.



Acquario - Amici allegri e spiritosi vi allontaneranno per qualche ora dalle preoccupazioni del lavoro.



Pesci - La giornata lavorativa non potrebbe svolgersi secondo i vostri programma. In amore siete oppressivi.

