L'oroscopo del giorno di sabato 31 ottobre, Capricorno: L'amore è appeso a un filo

Cosa ci aspetta sabato 31 ottobre secondo lo Zodiaco:

Ariete - La vostra attività va bene ma da voi stessi potete pretendere di più. Un amore sta per sbocciare.

Toro - In questi giorni trattate i vostri affari con molta prudenza. Mettete ordine nei vostri sentimenti.

Gemelli - Una trattativa professionale di rilievo va condotta con astuzia. In amore fatevi desiderare di più.

Cancro - Lasciatevi guidare dalle intuizioni del mattino, non ve ne pentirete. Positivi i rapporti di coppia.

Leone - Avete buoni progetti ma non è questo il momento di agire negli affari. Non trascurate i sentimenti.

Vergine - Migliora la situazione professionale. Vi costerà molto prendere una decisione sentimentale.

Bilancia - Conoscete bene il vostro mestiere e siete molto convincenti. In amore non avete più il controllo.

Scorpione - Riuscirete a conquistare la fiducia di una persona influente. In amore è il momento di osare.

Sagittario - Per ottenere risultati non si può certo improvvisare. L'intraprendenza in amore sarà premiata

Capricorno - Cercate di curare di più i rapporti con i colleghi di lavoro. L'amore è appeso a un filo.

Acquario - Nel lavoro mai abbassare la guardia e tanto meno adesso. In amore siate più concilianti.

Pesci - Non sottovalutate le buone opportunità che possono capitarvi. Un amore non va buttato via.

