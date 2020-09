L'oroscopo del giorno di sabato 26 settembre, Pesci: ascoltate i consigli di una persona che vi stima

Cosa ci aspetta sabato 26 settembre secondo lo Zodiaco:

Ariete - Nel settore professionale vigilare al massimo. L'eccessiva indipendenza del partner vi disturba.

Toro - Se nel lavoro la situazione non vi soddisfa evitate di piangervi addosso. In amore pausa di riflessione.

Gemelli - Cercate di fare solo progetti di lavoro concreti, eviterete di girare a vuoto. L'amore sta arrivando.

Cancro - La preparazione professionale non basta per farsi largo nella vita. In amore guardate avanti.

Leone - Primo passo verso la crescita e la conquista di nuove posizioni. L'amore va secondo i vostri desideri.

Vergine - Avete motivo di essere tranquilli nel lavoro. In amore evitate spiacevoli ambiguità.

Bilancia - Con astuzia supererete un ostacolo che rischiava di fare saltare progetti. L'amore vi dà sicurezza.

Scorpione - Nel lavoro state marciando a grandi passi verso la meta prefissata. Cuore in subbuglio.

Sagittario - Periodo scorrevole nel lavoro, ma non aspettatevi che sia anche proficuo. Burrasca in amore

Capricorno - È il momento per riorganizzare la vostra attività. In amore non fatevi schiavizzare.

Acquario - La riuscita di un progetto di lavoro dipenderà soltanto dai vostri meriti. In amore fase di stanca.

Pesci - Ascoltate i consigli di una persona che vi stima. Amori effimeri, da non sopravvalutare.

