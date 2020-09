L'oroscopo del giorno di mercoledì 30 settembre, Bilancia: sfoderate tutto il vostro fascino

Cosa ci aspetta mercoledì 30 settembre secondo lo Zodiaco

Ariete - Una mossa poco calcolata potrebbe mettere a rischio la vostra carriera. In amore colpi di fulmine.

Toro - Siete molto sicuri di voi stessi e di cosa volete nel lavoro. In amore non forzate le cose.

Gemelli - La situazione nel lavoro è piuttosto caotica. Un amore ancora recuperabile.

Cancro - Avete le carte in regola per fare strada nella professione. In amore vi sentite ancora insicuri.

Leone - Fate tesoro degli errori commessi nel lavoro. In amore amate le sfide, ma potreste perderle.

Vergine - La determinazione nel sostenere le vostre idee vi spianeranno la strada negli affari. Bene il cuore.

Bilancia - Cercate di analizzare con lucidità la situazione. Sfoderate tutto il vostro fascino.

Scorpione - Siete decisi, coraggiosi e ambiziosi. In amore non si può mai essere sicuri di avere vinto.

Sagittario - Nel lavoro il momento richiede vigilanza e prudenza. L'amore in questo periodo è problematico

Capricorno - Un rapido successo rischia di farvi montare troppo la testa. In amore avete parecchia fortuna.

Acquario - Vi sentite pieni di ottimismo ma dovete essere critici. In amore è scoccata la scintilla...

Pesci - Sentite l'esigenza di confrontarvi con una persona valida. In amore fate marcia indietro.

