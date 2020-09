L'oroscopo del giorno di mercoledì 23 settembre, Ariete: rapporti stimolanti in amore

Cosa ci aspetta secondo lo Zodiaco:

Ariete - Cercate di non muovervi con troppa disinvoltura nella vostra attività. Rapporti stimolanti in amore.

Toro - State giocando una partita difficile nel lavoro. Un Acquario adorabile vi ha preso il cuore.

Gemelli - Giornata molto movimentata e ricca di occasioni. In amore fate un esame di coscienza.

Cancro - Non è il momento di allentare la concentrazione nel lavoro. Sentimenti contrastati.

Leone - Avete l'esperienza necessaria per aggirare qualsiasi ostacolo. Grandi progetti con la persona amata.

Vergine - Nel lavoro le cose andranno nella direzione sperata. In amore siete ancora vulnerabili.

Bilancia - Non vi mancano le idee brillanti e il coraggio di prendere iniziative. Interessanti incontri sociali.

Scorpione - Potete essere orgogliosi dei brillanti risultati nel lavoro. L'amore vi dà una marcia in più.

Sagittario - Avete rimediato agli errori, ora potete guardare con serenità al futuro. Il cuore batte forte.

Capricorno - Nel lavoro vi si aprono nuovi spazi da esplorare ma con cautela. In amore più pazienza.

Acquario - Vi troverete in una situazione che richiede massima concentrazione. In amore non rischiate.

Pesci - Non lasciatevi prendere da facili entusiasmi. In amore non ci sono più ombre.

