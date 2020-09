L'oroscopo del giorno di martedì 29 settembre, Vergine: esplorate nuove strade

Cosa ci aspetta martedì 29 settembre secondo lo Zodiaco:

Ariete - È il caso di rivedere certe collaborazioni non più così remunerative. In amore fate la prima mossa.

Toro - Nel lavoro si impone una vostra presa di posizione determinata. Cuore in subbuglio.

Gemelli - Molte persone vi ammirano e tengono alla vostra amicizia. Baruffa in amore.

Cancro - In un ambiente professionale difficile avrete modo di imporvi. Migliorano le questioni di cuore.

Leone - Nel lavoro non lasciatevi condizionare da questioni secondarie. Il successo in amore non è scontato.

Vergine - Vi sentite pieni di entusiasmo, esplorate nuove strade. Attenti ai passi falsi. Bene l'amore.

Bilancia - State facendo molte scelte indovinate ma nel lavoro non montatevi la testa. Incertezze in amore

Scorpione - Vorreste apportare innovazioni alla vostra attività ma i tempi non sono maturi. Serata allegra.

Sagittario - Nel lavoro sarebbe un errore dormire sugli allori. Nei sentimenti lasciatevi andare.

Capricorno - Cercate di resistere a pressioni e condizionamenti. Un amore sempre più intenso.

Acquario - Nella professione potete permettervi qualche mossa azzardata. In amore poco intraprendenti.

Pesci - Situazione professionale finalmente molto stimolante. Un amore accusa i segni del tempo.

